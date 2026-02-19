米下院監視委員会の委員であるエリック・バーリソン下院議員（共和党、ミズーリ州選出）が「宇宙人が存在すれば、ためらわずに明らかにします」と主張した。米メディア「ニュースマックス」が先日、報じた。ニュースマックスのロブ・フィナーティ記者の取材に対し、バーリソン氏は「国外に存在し、あまりにも巨大で移動できないＵＡＰ（未確認異常現象）についての報告を耳にしました。その周りに建物を丸ごと建てたそうです。