ドジャースファンにとっては天国のようなマイホームかもしれない。本拠地ドジャースタジアム近くの一軒家が売りに出されて話題となっている。地元紙「カリフォルニア・ポスト」などが伝えたところによると、この物件は球場の入り口から「目と鼻の先」にあり、広さは「７７０フィート（約７１・５平方メートル）」で２つの寝室と浴室が１つある。１９２２年に建てられたものだが、リフォームされており、内装はきれいに整えられ