高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（第99回）が19日に放送され、焼き網問題が紛糾する中、女中のクマが驚きの行動をとると、ネット上には「えっなんで」「焼き網問題は根が深いのか？」「おクマは悪くないんだよぉっ!!」などの声が相次いだ。【写真】探偵のように推理を展開する正木（日高由起人）松野家から朝食のトーストを焼く、焼き網