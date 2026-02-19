元日本代表の小野伸二氏がアウディを購入元日本代表MF小野伸二氏が自身のインスタグラムを更新し、ドイツ車アウディA6アバントを新たに購入したと報告した。新車とともに佇む小野氏の写真に、SNS上では「カッコ良すぎ」と注目を集めている。1998年に浦和レッズでプロデビューを果たした小野氏は、2023年に北海道コンサドーレ札幌で現役を引退した。代表通算56試合6得点を記録し、優れたテクニックで世界中から注目を浴びた。現