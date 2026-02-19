久保はクラブに戻りリハビリを行っている日本代表MF久保建英は、所属するスペイン1部レアル・ソシエダでの試合中に負傷して離脱中だが、「少なくともあと2週間の回復が必要」と見込まれている。久保は1月18日にリーグ戦のバルセロナ戦に出場。下部組織時代を過ごした古巣とのゲームだったが、後半21分にカウンターからスプリントした際、左太もも裏を押さえ倒れ込んだ。芝に寝転がったまま起き上がれず。担架で運ばれて同24分