ノルウェーのボデ/グリムトがCLで大躍進人口わずか5.4万人の街を本拠地とするクラブが世界最高峰の舞台であるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）で見せている快進撃が、大きな話題となっている。注目を集めているのは、ノルウェーのボデ/グリムトであり、ノルウェーの都市であるボードーを本拠としている。ボデ/グリムトは2月18日に、CLノックアウトフェーズ・プレーオフの第1レグでイタリア1部インテルと対戦した。この試合を3-1