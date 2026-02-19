日本スケート連盟の公式インスタグラムが19日までに更新され、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が“ご褒美”に舌鼓を打つ様子を公開。反響を呼んでいる。投稿では「恒例のお寿司タイム」としペアが寿司を楽しむ動画をアップ。三浦はサーモンを口にすると目を見開き「おいしい〜」と繰り返した。何度もうなずき、カメラにサムズアップ。一方