吉野家は、20日午前11時から全国の吉野家店舗にて牛肉と彩り野菜を甘辛たれで仕上げた『鉄板牛プルコギ定食』『牛プルコギ丼』を期間限定で販売する。【写真】手軽に韓国グルメを食べられる！クセになる『牛プルコギ丼』『鉄板牛プルコギ定食』は店内税込価格899円、『牛プルコギ丼（並盛）』は店内税込価格718円で販売。『牛プルコギ丼』は、テイクアウトの利用も可能。■『鉄板牛プルコギ定食』旨みたっぷりの牛肉に玉ねぎと