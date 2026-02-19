今大会限りでの五輪引退を表明しているノルディックスキー複合の渡部暁斗選手（３７）にとって、最後のレースになる団体戦が１９日行われる。今大会は２００６年に初出場したトリノ五輪と同じイタリア開催で、そしてワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝したバルディフィエメが会場だ。思い出の地でラストレースに挑む。（中薗あずさ）「奇跡が起こりうるのがオリンピック」「オリンピックは自分にとって道しるべ。スポーツとは、ア