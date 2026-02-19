Stray Kidsが韓国の伝統ゲーム5種をわずか39秒で一発クリアし、「信じられない」と驚きの声が寄せられた。【映像】奇跡の“一発クリア”の瞬間世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）が2月16日（月）夜11時より、ABEMAにて日本初・独占無料放送された。本番組は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を樹立するなど、世界的な影響力