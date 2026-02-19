全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・青砥の町寿司店『梅ぞの鮨』です。店主との会話も肴。店の雰囲気ごと楽しむべし下町風情が心地よい粋な“町寿司”葛西神社の立派な熊手が奥に控える、下町らしくて居心地の良い座席に通されると、情緒を感じてついもう一杯とお酒が進む。お腹いっぱいになれるネタは足立市場から届き、バランスよく脂乗り満点の鹿児島産の畜養まぐろは