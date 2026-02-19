昨季のJ１で18位。悲願の残留を果たせなかった横浜FCは、新たに須藤大輔監督を招へいし、まずはJ２・J３百年構想リーグを戦っている。開幕の山形戦は１−２で敗戦。続く仙台戦も０−１で敗れた。クラブは公式YouTubeチャンネルで、仙台戦にフォーカスした動画を公開。試合後に、ファン・サポーターの悲痛な叫びや声援を受け止める指揮官の姿も収められている。結果を出せないチームへのブーイング。須藤監督は何を感じたのか