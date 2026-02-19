俳優の松坂桃李さんは2月18日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つ格好いい姿を披露しました。【写真】松坂桃李のイケメン過ぎる姿「デコ出し桃李もいけめん」松坂さんは「#初KK線ランウェイ」とハッシュタグを付け、自身の写真を1枚載せています。エルメスが開催したファッションイベントで、ランウェイを歩いた前後に撮影したと思われるソロショットです。両手をポケットに入れ、格好いいたたずまいを見せています。