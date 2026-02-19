発達した低気圧の影響で、2月19日の道内は日本海側などを中心に強い風や雪に見舞われています。この暴風雪によって交通にも影響が出ています。JR北海道によりますと、午前10時現在で特急やエアポートなど合わせて157本の列車が運休しているほか、函館線の手稲―小樽間などが運転見合わせとなっています。札幌ー新千歳空港間の快速エアポートについては通常より本数を減らし、1時間に2本程度、運転している