コースアウトしたストロール。アストンマーティンは苦戦が続いている(C)Getty Images現地時間2月18日よりF1の第2回バーレーンテストが3日間の日程でスタートした。午後のセッションではアストンマーティンのランス・ストロールがコースアウトし、赤旗中断となる事態が発生。突如、マシンの挙動が乱れるというトラブルでコントロールを失い、グラベルでストップした。新体制で挑む今季、アストンマーティンはここまで苦難が続いて