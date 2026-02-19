19日は北日本中心に冬型の気圧配置になっており、北陸から北の日本海側では午前中は所々で雪が降っています。午後は次第に日本海側の雪の範囲は狭まり、止んでくる所が多くなりそうです。関東以西は晴れて穏やかな陽気となるでしょう。20日は日本の南に低気圧が発生し、西日本や東日本太平洋側は雲が広がりやすくなりそうです。西日本の一部でにわか雨の可能性がありますが、天気の崩れる所はほとんどない見込みです。北陸や北日本