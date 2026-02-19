「果汁グミ推し味フルーツミックス」明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、消費者による人気投票によってフレーバーが決定した新商品「果汁グミ推し味フルーツミックス」を、2月24日から発売する。近年、グミの楽しみ方が多様化し、SNSでの話題性も重視されている。そこで同社は、「みんなの『好き（ハートマーク）』をひとつの味に」をテーマとした好きな味を合わせるミックスフレーバー投票企