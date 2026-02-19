「CROSSCORE RV」（コスミックブラック）ヤマハ発動機は、スポーツ自転車の高い走行性と電動アシスト機能のメリットをハイブリッドさせたスポーツ電動アシスト自転車（eBike）「YPJシリーズ」の新モデル「CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）」を3月7日に発売する。「CROSSCORE RV」は、「365 days，1 bike〜Bring“e”to my life〜」をコンセプトに開発。ベースとなるCROSSCORE RCが持つオンロードでの走行性にオフロードの要