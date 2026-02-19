「C1000ビタミンアップル」ハウスウェルネスフーズは、レモン50個分（果汁換算）のビタミンC1000mgを補給できる「C1000」シリーズから、りんごの甘い密感をイメージしたすっきり爽やかな甘みが特徴の「C1000ビタミンアップル」を3月9日から全国のコンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストアなどで発売する。内容量は140ml。ビタミンC補給ドリンクの多くは、レモン味やグレープフルーツ味など、酸味が強く酸っぱい風味のライン