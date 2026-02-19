俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜後9：00）の第7話がきょう19日に放送される。【場面写真】なぜそこに…正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。東京国税局・資料調査課