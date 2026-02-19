「スタンドキャディバッグ（CB2631）」ブリヂストンスポーツは、ブリヂストンゴルフアパレルで展開する「ULTICOREライン」のゴルフバッグシリーズを3月11日に発売する。同シリーズでは初めて、キャディバッグ、ラウンドトートバッグ、ヘッドカバーの3アイテムを展開する。「ULTICOREライン」の世界観に合わせたデザイン性やカラーに加え、機能性も兼ね備えたモデル。マットな質感の生地に高周波ロゴを採用し、上質さと高級感のある