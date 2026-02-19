讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2月25日から2月27日までの3日間限定で、『釜玉うどん』『明太釜玉うどん』『焼きたて牛すき釜玉うどん』のいずれかを1杯購入すると、『釜玉うどん』並サイズを1杯無料で提供するキャンペーンを全国の店舗で実施する。【写真】期間限定復活『焼きたて牛すき釜玉うどん』対象商品はサイズを問わず購入可能で、無料となるのは『釜玉うどん』並サイズ。おひとりで2杯楽しむことも、家族や友人と