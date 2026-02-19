「相手に尽くしすぎました。やりすぎると夫婦のバランスって崩れるんですよね」。エンターテイナー・城田優さんの母ぺピーさんは、3度の結婚と離婚、父親の違う5人の子育てという波瀾万丈な人生を歩んできました。自己犠牲の果てにたどり着いた「本当の愛」の形とは。複雑な環境下で、子どもたちが「母をいちばん尊敬している」と断言する背景にある、ひとりの女性としての覚悟に迫ります。 【写真】「思わず声