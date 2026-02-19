世帯年収1000万円と聞くと、一般には「家計に余裕がある」と受け止められがちです。 実際、厚生労働省「2024（令和6）年 国民生活基礎調査の概況」によれば、2023（令和5）年の1世帯当たり平均所得金額は536万円とされています。これと比較すれば、世帯年収1000万円は平均を大きく上回る水準です。もっとも、実際の家計運営では「思ったほど自由に使えるお金がない」というケースもあります。 本記事では、アンケ&