【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定 東宝東和は、4月24日公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、第二弾ムビチケ前売券の新情報を公開した。 ムビチケ前売券（オンライン）第二弾のキャンペーンが2月27日からスタートすることが決定。さらに第二弾ムビ