「パワハラ現場」として拡散された1枚の画像が話題となっている。映画『王と生きる男』が韓国で観客動員数400万人を突破するヒットを記録するなか、演出を手がけたチャン・ハンジュン監督の「パワハラ現場」とされる場面が捉えられ、ネットユーザーの関心を集めているのだ。【写真】Wanna Oneが7年ぶり集結、パク・ジフン出演『王と生きる男』試写会にこの画像は、映画スタッフのインスタグラムに投稿されたものとされる。「『王と