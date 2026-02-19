aespaのカリナが沖縄旅行ショットを公開し、話題を集めている。カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、旅行中のオフショットを公開した。【写真】カリナ、沖縄に出没！「えぐかわ」公開された写真には、ITZYのリュジン、女優のハン・スアとともに「沖縄旅行」を満喫するカリナの姿が収められている。美ら海水族館や国際通りなど沖縄の観光名所を巡りながら、ナチュラルメイクで飾らない姿を披露。透明感あふれるビジュアル