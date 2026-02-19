サッポロビールは3月17日、新商品「サッポロ 飲みごたえ〈超無糖〉レモンサワー」「同 グレフルサワー」(350ml/税別164円･500ml/223円、アルコール分5%)を発売する。同社は2026年、RTDカテゴリーにおいて既存ブランドへの注力と新市場創造により、6年連続最高売上を目指す。「RTD」とは、「Ready to drink (レディ･トゥ･ドリンク)」の略称で、栓を開けてすぐに飲める飲料のこと。缶チューハイや缶ハイボール、瓶のカクテルなどが該