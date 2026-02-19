巨人は那覇キャンプ第５クール初日の１９日、走者一、三塁の状況を想定した守備走塁練習を行った。パターン練習は遊ゴロ、両翼への邪飛、けん制（走者飛び出し）、重盗など多岐にわたった。さらに、外野からの送球を受けた内野のカットマンがあえて悪送球するカバーリング練習も綿密に行った。チームは昨季、リーグワーストの７８失策を喫し、５３盗塁はリーグ最下位で、成功率は５７％だった。秋季キャンプでは機動力を使っ