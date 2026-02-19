あなたは読めますか？突然ですが、「蛤」という漢字読めますか？和食のお品書きや、季節の行事などで目にする機会の多い漢字ですが、パッと読める方は意外と少ないかもしれません。気になる正解は……「はまぐり」でした！蛤とは、マルスダレガイ科の二枚貝を意味します。日本では古くから親しまれている食材で、対になる殻以外とは決して合わないことから、夫婦円満の象徴としても重宝されています。例文としては、ひな祭りの行事