「銀河系で最も観た男」が、20年後に辿り着いた「熱源」日本人すら、忘れかけていた激戦地。それを再び、人々の記憶へと繋ぎ止めた映画がある。クリント・イーストウッド監督の『硫黄島からの手紙』だ。全編が外国語（日本語）で撮影された映画として史上初めてアカデミー賞作品賞にノミネートされた歴史的名作である。今年、2006年の公開から20年を迎える。僕にとって、この映画は特別だ。硫黄島の歴史が風化していく。その残酷な