跳躍器具を使う高齢者向け運動教室開催への福岡県の助成事業を巡り、予算成立に便宜を図った見返りに器具販売業者側から計約5500万円を受け取ったとして、収賄罪などに問われた元福岡県議片岡誠二被告（59）は19日、福岡地裁小倉支部の初公判で「賄賂を受け取ったことはありません。あくまで政治献金として受け取っていた」と起訴内容を否認した。検察側は冒頭陳述で「事業が予算を獲得できた際、予算の15％を支払う了承があっ