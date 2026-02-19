札幌・ススキノの男性殺害、頭部切断事件で、娘による死体遺棄などをほう助した罪に問われた無職の母田村浩子被告（63）の控訴審判決で札幌高裁は19日、有罪とした一審札幌地裁判決を破棄した上で懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。