今大会２個目のメダルはうれしさ半分、悔しさ半分だった。１８日のスノーボード女子スロープスタイル決勝で、銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）選手（２１）。自分のスタイルは表現できたが、ビッグエアの「金」に続く２冠には届かなかった。（中薗あずさ）昔から、自分らしさを出すことにこだわってきた。４歳でスノーボードを始め、小学生の頃からスロープスタイルやスノーボードクロス、ハーフパイプの大会に出るように