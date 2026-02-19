イスラム教の断食月、ラマダンが18日から一部地域で始まりました。【映像】ガザ地区でのラマダンの様子パレスチナ自治区・ガザでは停戦が継続する中で神聖な月を迎えました。ガザ地区南部ハンユニスでは、戦闘の爪痕が残る中、住民らが手作りの飾りつけをしました。ラマダンは、イスラム教徒がおよそ1カ月にわたり日中の飲食を断つ最も神聖な月です。月の満ち欠けで開始日が決まり、18日からサウジアラビアなど一部の地域で