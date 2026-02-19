タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。中学1年生の長男に向けたお弁当作りについて綴りました。 【写真を見る】【 小倉優子 】中1長男の「プチ反抗期弁当」を公開「お野菜、いらないらしいです」“彩り”封印の「茶色弁当」に共感の声続々投稿では「中学一年生、プチ反抗期息子のお弁当！！」と題し、おかずが詰められた弁当箱と、ふりかけがかかったご飯の写真を公開しています。 おか