2025年6月、朝日新聞をはじめ複数のメディアが報じた「住民なりすまし男」のニュース。知人のコンサル会社に工事を受託させるため、住民を装いマンションの修繕会合に参加したとされる事件ですが、これは決して他人事ではありません。大規模修繕の現場には、住民が納めた「多額の修繕積立金」を狙う悪質な業者が紛れ込んでいるかもしれないのです。1級建築士・建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法