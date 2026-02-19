普通免許で運転可能で車検や車庫証明も不要!?株式会社バブル（本社：神奈川県伊勢原市）は2025年11月13日、3輪トライクの新シリーズ「COCOシリーズ」に全7色のカラーバリエーションと新装備を加えた改良モデルを発表しました。従来モデルをベースに快適性とデザイン性を進化させた最新仕様として注目を集めており、ユーザーの間でも多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これが新型「”ちいさい“車」です！