瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も晴れの天気が続くでしょう。海沿いを中心に空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山で11度、津山と高松で10度の予想です。18日よりも3度ほど気温が低くなります。 20日は気圧の谷や湿った空気の影響で午前は曇りになりますが、午後からは次第に晴れてくるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で1度、津山でマイナス2度の見