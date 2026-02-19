子どもが幼いときには、友だちが来てお泊まり会をすることもあるでしょう。親としては大変なこともあるでしょうが、楽しんでいる子どもたちを見るのは喜ばしいもの。少し頑張ってでも子どもたちの要望を聞いてあげたいと思うものかもしれませんね。ところがそんな楽しいお泊まり会で頭を悩ませてしまうこともあるようです。『子どもの友だちがお泊まりに来る予定です。そのなかにひとり、好き嫌いが激しい子がいます』小学5年生の