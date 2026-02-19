ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING」は、3月4日（水）から、『PEANUTS』に登場するスヌーピーのきょうだい“オラフ”をフィーチャーしたコラボレーションアイテムを、全国の一部店舗および公式オンラインストアで発売する。【写真】ぬいぐるみ付きバッグもかわいい！オラフコラボ商品詳細■春のギフトに今回登場するのは、“PEANUTS OLAF SPRING”をテーマに、カラフルな花束と風船を抱えて歩くオラフのデザイン