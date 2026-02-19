福祉施設で働く魅力を伝えようと、福岡県は3月4、5日の午後1〜5時に「学生のための福祉の就活フェスタ」を福岡市博多区のJR九州ホールで開く。来年3月に卒業予定の大学、短大、専門学生などが対象。県内の児童養護施設や放課後デイサービス、老人福祉施設など80法人が参加する。給与や休日などの条件面を確認できる。参加無料。社会福祉を学んだ学生が他分野に就職する例も多いため、仕事を身近に感じてもらおうと、就職活動解