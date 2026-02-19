〜2026年2月 「経済対策、衆議院選挙」に関するアンケート調査〜2月8日、第51回衆議院選挙の投開票が行われた。自由民主党が316議席を確保し、単独で定数の3分の2を上回り、戦後最多の議席数を確保した。東京商工リサーチ（TSR）は1月30日〜2月6日、高市政権の総合経済対策の評価と衆院選での争点について企業向けアンケート調査を実施した。衆院選の論点は、「内需拡大の推進」が42.1％で最多だった。次いで、「物価の安定