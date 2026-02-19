組織的に特殊詐欺事件に関与した疑いで、大阪府警は２月１９日午前、指定暴力団「住吉会」傘下の組事務所に家宅捜索に入りました。大阪府警が家宅捜索に入ったのは、東京都台東区の指定暴力団「住吉会」傘下「武蔵屋一家」の組事務所です。府警によると、２０２４年３月、茨城県に住む８０代女性が、息子をかたる男から「俺だけど。職場の若い女の子に子どもができた」などとウソの電話を受け、現金６０万円をだまし取られる