「持ち家か、賃貸か」というテーマは、住まいの永遠の論争ともいえる話題です。多くの場合、「どちらが得か」という視点で語られますが、意外と見落とされがちなのが"年齢"という視点です。住宅ローンは何歳まで組めるのか。高齢になっても賃貸住宅は借りられるのか。年齢による制約も考慮して、後悔しない住まい選びを実現するために、持ち家と賃貸を年齢の観点から整理します。住宅ローンは何歳まで組める?住宅ローンの多くは、