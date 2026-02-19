お笑いコンビのアンタッチャブル(山崎弘也・柴田英嗣)がMCを務めるテレビ静岡・フジテレビ系バラエティ特番『動物さまの言うとおり』の第6弾が、3月1日(16:05〜)に放送。スタジオに矢田亜希子、なすなかにし(中西茂樹・那須晃行)、狩野英孝、村上佳菜子を迎え、動物のための様々な「アニマルお仕事」を調査する。愛猫を抱くきしたかの・高野正成『動物さまの言うとおり』は、動物の生態や生き方から、人間が生きるヒントを学ぶ“動