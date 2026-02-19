ファミリーレストラン「ココス」では、3月3日に「2026春のランチメニュー」を導入する。【写真】新登場！“本気の唐揚げ”を楽しめるメニュー平日限定で759円から提供している、同店のお得なランチメニューに、桜海老や春が旬である菜の花を使ったアーリオ・オーリオパスタや、ガーリックが食欲をそそるトマトソースのチキンステーキが登場。また、前菜にぴったりな真いわしのマリネやサーモンのカルパッチョ、食後にぴったり