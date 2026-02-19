マツコ・デラックスが、ベテランタレントの“酒豪伝説”を明かし、「タクシーに詰め込んでも戻ってくる」という衝撃のエピソードを語った。【映像】タクシーで追ってくるベテランタレント（イメージ図）2月13日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、コースターの裏に連絡先を書いてキャビンアテンダントと交換していた手法や、テレビ業界の合コン事情など、かつて見た光景についてトークを展開した