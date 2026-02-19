東宝は、ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア Umeda」を、2026年4月6日に大阪・梅田のNU茶屋町7Fへ移転リニューアルオープンする。「ゴジラ・ストア Umeda」、2026年4月6日に梅田のNU茶屋町7Fへ移転リニューアルオープン現在、大丸梅田店5Fにて営業中の「ゴジラ・ストア Umeda」は、大丸梅田店が入居するサウスゲートビルディングの大規模リニューアル工事により、2026年3月9日をもって当該フロアが休止となるため、現区画