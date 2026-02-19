funboxは、韓国や中国で大人気の韓国人クリエーターRotaryが描く人気キャラクター「Lovely MongMong」のライセンスグッズを2月17日より順次発売する。「ぬいぐるみボールペン」(1,518円)は、ふわふわのぬいぐるみのボールペン。使うたびに癒されるキュートなモンモンがお仕事や勉強を頑張っているあなたをそっと見守ってくれる。「前髪クリップ」(880円)は、半立体のマスコット付きクリップ。ちらりと八重歯がのぞく「にっこり」と